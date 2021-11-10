المنافذ الحدودية توضح آلية منح الموافقات لاستيراد المواد الكيميائية

2021/11/10 | 12:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة المنافذ الحدوية، اليوم الأربعاء، آلية منح الموافقات لاستيراد المواد الكيميائية وطريقة نقلها الى الجهة المستفيدة.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، في تصريح صحفي، أن “عملية استيراد المواد الكيميائية والبايولوجية، فضلا عن المواد ذات الاستخدام المزدوج تتم بموجب طلبات تقدم من قبل القطاعين العام والخاص”.وأضاف، أنه “بعد موافقة الجهات […]

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