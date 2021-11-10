الجامعة الامريكية في بغداد تمنح القاضي فائق زيدان شهادة أستاذ الثانون المتميز

2021/11/10 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت الجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفد الجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية … Readmore

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