جهاز الامن الوطني يلقي القبض على المستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى الارهابية

2021/11/10 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جهاز الأمن الوطني القبض على المستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى “الارهابية “، عقب دخوله العراق.وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من “الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من أحدى دول الجو”، وفقا لبيان … Readmore

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