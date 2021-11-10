الأمير هاري: حذرت رئيس تويتر من

2021/11/10 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الأمير هاري في مؤتمر افتراضي بمؤتمر RE: WIRED التابع لـ WIRED، وقال إنه كان على اتصال مع الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في الأيام التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول.

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