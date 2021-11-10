2021/11/10 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على ٨ متهمين جدد في قضية دعم تنظيم "حزب الله" وغسيل الأموال، ليصل عدد الموقوفين إلى 16 متهما، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الأربعاء.

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