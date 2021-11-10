نصيف تحذر من ازمة سياسية كبيرة في حال المصادقة على نتائج الانتخابات في وضعها الحالي

2021/11/10 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الأربعاء, من ان تصاعد المطالبات والتلويح بمقاطعة العملية السياسية في حال المصادقة على الانتخابات دون اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز الشامل من قبل المحكمة الاتحادية سيؤدي الى ازمة كبيرة.وقالت نصيف: ان “المخرج … Readmore

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