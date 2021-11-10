2021/11/10 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت البحرية الأميركية مراقبة غواصاتها، بعدما تبين أن عالمة معادن سابقة لشركة كانت تزودها بالفولاذ، زورت نتائج اختبارات متانتها.

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