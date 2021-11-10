منتخبنا الوطني بالأخضر الكامل أمام سوريا

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععقد، صباح اليوم الأربعاء، وعبر الانترنت، المؤتمرُ الفني لمباراة العراق وسوريا التي ستقامُ غداً الخميس في ملعبِ الغرافة، في مباراة لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المؤتمر، عُقد بحضور المدير الإداري للمنتخب وطبيب الفريق والمنسّق الإعلامي لكل منتخبٍ مع مشرف المباراة من أوزبكستان (دافلاتماند اسلوموف)، وتناول المؤتمر عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على كلِ منتخبٍ التقيّد بها بضمنها ألوان المنتخبين، حيث سيرتدي منتخبنا الوطني الزيَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود".

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