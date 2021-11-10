بسبب فشلها في الفحص.. العراق يعيد إرسال 4 شاحنات إلى الجانب الإيراني

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه "ناس" (10 تشرين الثاني 2021)، انه "تم إعادة إصدار أربعة شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص التقييس والسيطرة النوعية".

واشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".

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