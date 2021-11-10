العراق يرتدي اللون الأخضر أمام سوريا في تصفيات المونديال

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، ان المنتخب الوطني سيرتدي اللون الأخضر أمام سوريا في تصفيات كأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان ان “صباح اليوم الأربعاء، وعبر الانترنيت، عقد المؤتمرُ الفني لمباراةِ العراق وسوريا التي ستقامُ غداً الخميس في ملعبِ الغرافة، وبحضور المدير الإداري للمنتخبِ وطبيب الفريق والمنسق الإعلامي لكل منتخبٍ مع مشرف المباراة من أوزبكستان (دافلاتمانداسلوموف)”.

واشار الى ان “المؤتمر شهد عرضُ الضوابط والتعليمات الملزمة على كلِ منتخبٍ التقيّد بها بضمنها ألوان المنتخبين، حيث سيرتدي منتخبناالوطني الزيَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللونالأسود”.

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