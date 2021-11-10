2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان ان “الهيئة اعادت إصدار أربعة شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروطوضوابط الاستيراد”.

واضافت ان “هذا الاجراء جاء بسبب فشلها في فحص التقييس والسيطرة النوعية وتم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاونوالتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ”.

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