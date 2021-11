يتصدرها العراق.. 10 أنهار تمثل 79 في المئة من تصريف النفايات البلاستيكية المرتبطة بكورونا

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن 193 دولة أنتجت 8 ملايين طن من النفايات أثناء جائحة فيروس كورونا.‏

وتابع التقرير المنشور في مجلة "Proceedings of the National Academy of Science” أن نحو 26 ألف طن من الثمانية ملايين طن نفايات من معدات الحماية الشخصية التي تستعمل أثناء الجائحة، والتي هي أغلبها نفايات بلاستيكية، تسربت إلى محيطات العالم وينتهي بها الأمر على الشواطئ وقاع البحار.

وأوضح مؤلفو الدراسة، ييمينغ بينغ، وبيبي وو، وأمينة تي شارتوب، ويانكسو تشانغ، أن "جائحة (كوفيد-19) أدت إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام التي تكثف الضغط على مشكلة النفايات البلاستيكية العالمية الخارجة عن السيطرة بالفعل”.

ويعتقد الباحثون أن نحو 87 في المئة من النفايات قادمة من المستشفيات وليس الأفراد، وأن البلدان غير قادرة على التعامل مع الكمية الهائلة من النفايات البلاستيكية ومعالجتها بكفاءة، وأن معظم التفريغ العالمي للنفايات يأتي من آسيا بنسبة 72 في المئة.

وهناك 10 أنهار تمثل 79 في المئة من تصريف النفايات البلاستيكية المرتبطة بجائحة كورونا، والأنهار التي تتصدر المراكز الأولى هي شط العرب في العراق، ونهر السند في الهند، ونهر اليانغتسي في الصين.

ولفت التقرير أيضا إلى أن "البلاستيك مناسب لإنتاج معدات الحماية الشخصية والتعبئة بسبب متانته وسعره الرخيص، لكن هذا البلاستيك يعرّض الحياة البحرية للخطر ويهدد قضايا طويلة الأجل للبيئة الساحلية والنظام البيئي”.

وينتمي معدو الدراسة الجديدة إلى كلية علوم الغلاف الجوي في جامعة نانجينغ الصينية، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا، وسان دييغو في لا جولا في كاليفورنيا.

وفي سياق متصل، كشف تقرير آخر أن 1.56 مليون كمامة طبية ألقيت في المحيط خلال العام الماضي 2020.

