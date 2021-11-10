ومضات اجتماعية... خصلتان احذرهما النزق وقلة الكتمان

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن الهاشمي

فيما اذا طرق مسمعك خبرا ما، واذا

واجهتك مشكلة ما، واذا رأيت حادثة ما،

احذر النزق وهو الطيش الذي يكون فيه

خِفّة وتسرّع في التعاطي مع ما سمعت أو

واجهت أو رأيت، وذلك لما في النزق من

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