اتحاد الكتاب العرب يشارك في مهرجان مربد في العراق

2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك اتحاد الكتاب العرب في مهرجان مربد

الرابع والثلاثين الذي أقامته مدينة

البصرى العراقية المختص بالشعر

وأشكاله.

وحضر المهرجان عدد من الشعراء والنقاد

العرب ومن دول أجنبية مثل السويد وذلك

بمواضيع دعت

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