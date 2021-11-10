2021/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم

الاربعاء، باستلام معاملات المواطنين

المتقدمين ضمن مبادرة "داري" لتوزيع قطع

الاراضي.

وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "التوجيه جاء تنفيذا

لمبادرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه جديد للمواطنين المتقدمين ضمن مبادرة داري لقطع الاراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه جديد للمواطنين المتقدمين ضمن مبادرة داري لقطع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).