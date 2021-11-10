وزارة الزراعة تمنع استيراد محصول الطماطم لوفرته محليا

2021/11/10 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّهت وزارة الزراعة بمنع استيراد محصول الطماطم لوفرته محلياً ومن جميع المنافذ الحدودية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان المنع جاء على خلفية بدء انتاج محصول الطماطم في اغلب المحافظات العراقية ووفرته محليا، داعية هيئة المنافذ الحدودية وكافة الاجهزة الامنية الى تنفيذ هذا القرار لحماية المنتج المحلي.

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