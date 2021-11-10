2021/11/10 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ووجد آلاف المهاجرين اليائسين أنفسهم عالقين في طقس جليدي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في أزمة اتّهمت وارسو كلاً من الحكومة الروسية ونظام بيلاروسيا باختلاقها لتهديد الأمن الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ما يحصل على الحدود البيلاروسية بأنّه مروّع متّهماً الرئيس البيلاروسي بإدارة دوّامة تصعيد خطيرة لا مخرج له منها.

كما حذّر الوزير الألماني من أنّ الاتّحاد الأوروبي مستعدّ لفرض عقوبات على الدول وشركات الطيران الضالعة في إرسال المهاجرين إلى بيلاروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا تتهم “روسيا وبيلاروسيا” باختلاق أزمة اللاجئين لتهديد الأمن الأوروبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا تتهم “روسيا وبيلاروسيا” باختلاق أزمة اللاجئين لتهديد الأمن الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).