وزير الصناعة يؤكد استعداد الوزارة لتخصيص الأموال ضمن موازنة 2022 لتأهيل معامل البتروكميياويات وورق البصرة وميسان

2021/11/10 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز مع معاون محافظ البصرة معين الحسن تطوير المعامل والشركات التابعة للوزارة في المحافظة .وقال الحسن للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / اليوم انه التقى وزير الصناعة والمعادن خلال زيارته البصرة اليوم وناقش معه استعداد الحكومة المحلية دعم الوزارة لتطوير المعامل والشركات التابعة لها في المحافظة لرفد المنتوج المحلي ويكون منافسا حقيقيا .واضاف " ان الوزير اكد على استعداد الوزارة لتخصيص الأموال ضمن موازنة 2022 لتأهيل معامل البتروكميياويات وورق البصرة وميسان.كان وزير الصناعة والمعادن وصل الى البصرة اليوم للاطلاع على سير الاعمال بعدد من الشركات والمشاريع التابعة للوزارة والتي بدأها الى معمل ورق البصرة ./انتهى

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