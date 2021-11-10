الحشد يسند أهالي آمرلي في صد هجوم لداعش

2021/11/10 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت مجموعة من الدواعش على فتح النار عليهم، ما دفع الأهالي للرد على تلك النيران دفاعا عن النفس.

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