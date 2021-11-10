2021/11/10 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفني لمباراةِ العراق وسوريا التي ستقامُ غداً الخميس في ملعبِ الغرافة، وبحضور المدير الإداري للمنتخبِ وطبيب الفريق والمنسق الإعلامي لكل منتخبٍ مع مشرف المباراة من أوزبكستان (دافلاتماند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



أسود الرافدين بالزي الأخضر في موقعة سوريا المركز الخبري الوطني.

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