2021/11/10 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة الأميركية في بغداد تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان شهادة أستاذ القانون المتميز

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