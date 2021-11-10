محافظ بغداد يوجه باستلام معاملات المواطنين المتقدمين ضمن مبادرة داري

2021/11/10 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، باستلام معاملات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة ارض سكنية ضمن مبادرة "داري".

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة بغداد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "المحافظ محمد جابر العطا، وجه المؤسسات البلدية في اطراف بغداد التابعة لمديريات البلديات في بغداد، بالبدء باستلام معاملات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة ارض سكنية".

وقال العطا وفقا للبيان، ان "التوجيه جاء تنفيذا لمبادرة "داري" التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخاصة بتوزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين، حيث بدأ العمل على تنفيذها"، لافتا الى "فتح المؤسسات البلدية في اطراف بغداد الباب لاستقبال المواطنين واستلام معاملاتهم ضمن هذه المبادرة الخاصة بمنح المواطنين قطع اراضي سكنية في العاصمة بغداد".

واضاف العطا، ان "ملاكات المحافظة كانت قد شرعت بالعديد من التحضيرات والعمليات المتعلقة بمبادرة داري لغرض انجاحها وتهيئة كافة الظروف المناسبة للانطلاق بإستلام طلبات المواطنين كخطوة تسبق عملية التوزيع"، منوها ان "عمليات الاستلام الفعلي بدأت في مديرية بلدية ابي غريب وبلدية النصر والسلام التابعتين لحكومة بغداد المحلية".

واشاد محافظ بغداد، "بحجم الجهود الكبيرة التي بذلتها ملاكات المحافظة المختصة لانجاح هذه المبادرة" داعيا "المواطنين المتقدمين الى مراجعة المؤسسات البلدية في اطراف بغداد لتقديم معاملاتهم وتدقيق معلوماتهم".

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