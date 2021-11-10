بسبب نائب.. معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا (فيديو)

2021/11/10 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمنتسب في وزارة الداخلية يتحدث فيه عن معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها امرا قضائيا بحق احد المتهمين.

وبحسب الفيديو، اكد المنتسب ان "سبب معاقبة المفرزة هو تدخل نائب في مجلس النواب وتابع لجهة سياسية متنفذه،" مبينا انه "تم إطلاق سراح المتهم وتمت معاقبة المفرزة التي نفذت الأمر القضائي".

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