هيئة الإعلام والاتصالات تصدر قرارات مهمة

2021/11/10 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات المهمة، في جلسته برئاسة بسام سالم حسين رئيس مجلس المفوضين.وقال بيان للمجلس تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المجلس ناقش عدداً […]

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