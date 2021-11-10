منها السعودية.. قائمة الدول الأعلى باستضافة المهاجرين الدوليين

2021/11/10 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لتقرير "الهجرة الدولية 2020" الصادر عن شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في 2020، ليمثل المهاجرون الدوليون حوالي %3.6 من سكان العالم.

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