الصمت - سعود سالم

2021/11/10 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- ثم يهبط الليل في القلب عميقا كالسكين ◻-;- يتناسل الحزن في الداخل ◻-;- افكارا ثقيلة ◻-;- سوداء ◼-;- صوت المطر على زجاج النافدة يغتال النوم ◻-;- يفرخ شعورا كئيبا بالوحدة ◻-;- يضج الصمت ◻-;- ان يغتالك العالم جالسا في مقهى ◻-;- واقفا ◻-;- متكئا ◻-;- في خندق على الجبهة ◻-;- ما الفرق ◻-;-◻-;-◻-;-◻-;-↲-;- اموت هنا وحيدا ◻-;- معزولا ◻-;- ......





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