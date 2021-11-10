صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

2021/11/10 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الأربعاء، عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها إن "وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"، وذلك على خلفية أزمة تصريحات قرداحي، التي تسببت بقطع العلاقات بين لبنان ودول خليجية.

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