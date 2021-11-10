ضبط حاوية سيارات مخالفة للقانون في ميناء أُم قصر الشمالي

2021/11/10 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء،عن ضبط حاوية تحوي سيارات مخالفة للقانون في ميناء أُم قصر الشمالي. وقالت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تمَّ ضبط حاوية تحوي سيارات مقطعة مخالفة للقانون في ميناء أُم قصر الشمالي"، مبينةً، أن "عملية الضبط تمَّت بناء على معلومات رئيس هيئة الجمارك شاكر الزبيدي".وأضاف أن "الحاوية تحتوي على عجلتين مقطعة تم اخفاؤها بالتغطية عليها بواسطة مواد احتياطية للسيارات". ولفت البيان، إلى أنه "تمَّت إحالة محضر الكشف المشترك مع الجهات الساندة والمواد المضبوطة الى القضاء".

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