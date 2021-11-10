2021/11/10 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات الأخيرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، "في إطار لقاءاتنا مع الكتل السياسية للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، إلتقينا وفد الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي فضلا عن مناقشة سيناريوهات المرحلة القادمة عطفا على نتائج الإنتخابات الأخيرة".

وأكد الحكيم "أهمية التهدئة والإلتئام في جميع الساحات وأن المرحلة القادمة تستوجب وحدة الموقف و مشاركة القوى الأساسية في صناعة القرار السياسي لتفادي حالة الإنسداد".

واضاف الحكيم "دعونا أيضا إلى تجنب التصعيد وتخفيف الشد الإعلامي وصولا إلى أجواء سياسية هادئة قادرة على إنتاج الحلول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين الحكيم ووفد من الاتحاد الكردستاني: دعوة جديدة للتهدئة والإلتئام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بين الحكيم ووفد من الاتحاد الكردستاني: دعوة جديدة للتهدئة والإلتئام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).