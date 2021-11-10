الحكيم يشدد على أهمية التهدئة وتجنب التصعيد

2021/11/10 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أهمية التهدئة وتجنب التصعيد.وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الحكيم ألتقى وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني […]

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