ولي العهد يؤكد وقوف السعودية إلى جانب العراق في اتصال هاتفي مع الكاظمي

2021/11/10 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: أجرى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أن ولي العهد اطمأن خلال الاتصال، على صحة رئيس وزراء …

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