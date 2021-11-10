إنفوجرافيك.. 9 مدن قد تختفي تحت الماء بحلول 2030

2021/11/10 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي- مباشر: مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة نسبة التلوث، هناك مدن حول العالم يمكن أن تجد نفسها تحت الماء بحلول عام 2030.وسلط تقرير لمجلة "تايم آوت" البريطانية الضوء على 9 مدن رئيسية حول العالم قد تتعرض للاختفاء تحت سطح الماء.وأشار …

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