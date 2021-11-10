2021/11/10 | 13:25 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبوظبي- مباشر: مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة نسبة التلوث، هناك مدن حول العالم يمكن أن تجد نفسها تحت الماء بحلول عام 2030.
وسلط تقرير لمجلة "تايم آوت" البريطانية الضوء على 9 مدن رئيسية حول العالم قد تتعرض للاختفاء تحت سطح الماء.
وأشار …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك.. 9 مدن قد تختفي تحت الماء بحلول 2030) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسلط تقرير لمجلة "تايم آوت" البريطانية الضوء على 9 مدن رئيسية حول العالم قد تتعرض للاختفاء تحت سطح الماء.
وأشار …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك.. 9 مدن قد تختفي تحت الماء بحلول 2030) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفوجرافيك.. 9 مدن قد تختفي تحت الماء بحلول 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).