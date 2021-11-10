التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جنوب المملكة

2021/11/10 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه جنوب المملكة./انتهى9

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