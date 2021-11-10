افتتاح طريق نفق الجامعة امام مبنى محافظة كركوك الجديد

2021/11/10 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح محافظ كركوك راكان الجبوري ،طريق نفق الجامعة امام مبنى محافظة كركوك الجديد ،بأشراف طرق وجسور كركوك وهو من المشاريع الخدمية المهمة والكبيرة التي تخدم مواطني كركوك وتعطي جمالية لمدخل المدنية وتؤمن انسيابية لحركة المرور في كركوك .وقال المهندس قاسم حمزه مدير الطرق والجسور يصل طول النفق 570م وبعرض يزيد عن 23م وستكون هنالك اعمال في الخارج ومقتربات وطريق لينجز بشكل كامل ./انتهى

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