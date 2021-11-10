انتشار كوفيد_19 بين الاسود في سنغافورة

2021/11/10 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عزل الأسود المصابة في حديقة الحيوانات التي تضم 9 أسود آسيوية و5 أسود إفريقية.

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