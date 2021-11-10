2021/11/10 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في محافظة نينوى.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود انفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة بنينوى المركز الخبري الوطني.

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