المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام

2021/11/10 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9 /11 /2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.وجاء في بيان للمحكمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام …

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