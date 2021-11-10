العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في نينوى (صور)

2021/11/10 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود انفاق واوكار لعناصر داعش الارهابي في جبال انوكيط /شيخ يونس وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع استخبارات الفرقة ١٦، حيث وتم العثور على نفقين الاول يحتوي وثلاثه كبسولات صواعق وكتيب وبعض الملابس ومخلفات الاغذية والاطعمة المستخدمة من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "النفق الثاني يحتوي على ورشة وعدد متكاملة لتصنيع العبوات الناسفة مواد متنوعة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، حيث تم ردم النفقين، ومازالت القوة المنفذة للواجب تواصل المسح الميداني في المناطق الجبلية، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية في هذه المناطق".

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