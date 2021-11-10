2021/11/10 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على 15 متسللا من سوريا غرب نينوى.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الماسكة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من تحرك مجموعة من الاشخاص داخل الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية، محاولين التسلل عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى والمحاذية للشريط الحدودي".

وتابع البيان "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 71 وقوة من اللواء، تم نصب كمين للمجموعة المتسللة والقبض عليها حال دخولها الاراضي العراقية".وأضاف، أن "المتسللين تبين انهم 15 شخصا يحملون الجنسية السورية"، مؤكداً أنه "تم اعادتهم الى الاراضي السورية من خلال مركز التنسيق المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ15 متسللا من سوريا غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ15 متسللا من سوريا غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).