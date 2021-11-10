2021/11/10 | 13:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة المغربية تسير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المملكة المغربية تسير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).