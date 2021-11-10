2021/11/10 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقّع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، على اتفاقية تعاون رياضي مشترك مع نظيره التركي أيغور أردنير، كانا قد اتفقا على تفصيلاتها مسبقاً.وذكر بيان للجنة الاولمبية الوطنية تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون رياضي ومكافحة المنشطات المركز الخبري الوطني.

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