2021/11/10 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الأخيرة.ونقلت “القبس” عن المصادر قولها: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية الكويتية توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين المركز الخبري الوطني.

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