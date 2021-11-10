"فايزر" تتقدم بطلب السماح بالاستخدام الطارئ للجرعة المعززة من لقاحها على البالغين

2021/11/10 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا "فايزر/بيو إن تك" الثلثاء، أنهما تسعيان للحصول على إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للجرعة المعزّزة من لقاحهما على البالغين من سن 18 عامًا وما فوق.وتقدمتا بطلب تعديل الإذن السابق الذي يشمل بعض البالغين.

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