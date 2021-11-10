مجلس الخدمة يوجه دعوة لهذه الفئة

2021/11/10 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، الدعوة للمشمولين بالاعتراضات الى الاسراع بتقديم اعتراضاتهم.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ وسام اللهيبي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "تم توقف فريق الدعم الفني هذا اليوم عن استقبال التذاكر الخاصة بالمشمولين بالاعتراضات".

ودعا اللهيبي المشمولين بتقديم الاعتراض الى "الاسراع بتقديم اعتراضاتهم لغرض الاطلاع عليها من قبل اللجنة المختصة والبت بها"، مؤكدا ان "اخر يوم لقبول الاعتراضات غدا الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ نهاية الدوام الرسمي".

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