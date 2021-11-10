اتفاقية تعاون مشترك بين اللجنة الاولمبية ونظيرتها التركية

2021/11/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وقّع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي،اتفاقية تعاون رياضي مشترك مع نظيره التركي أيغور أردنير، كانا قد إتفقا على تفصيلاتها مسبقاً.وذكر بيان للجنة الاولمبية الوطنية ، اليوم الأربعاء أن" بنود الاتفاقية تهدف الى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم الحركة الرياضية ويعضّد الجهد الأولمبي بينهما".وأضاف، أن" الاتفاقية أكدت تواصل اللجنتين ودعم اللعب والمنافسة الرياضية النظيفة ومكافحة المنشطات وكل أنواع التمييز العنصري في بلديهما معاً، وعلى المستوى الدولي أيضاً، بالاضافة الى تطوير التبادل الرياضي بينهما، وبين اتحاداتهما الرياضية الوطنية عبر معسكرات تدريب ثنائية وتبادل الخبرات التدريبية والتحكيمية والإدارية".واوضح انه :" سيتم بموجب هذه الاتفاقية تصعيد أطر التعاون وتفعيلها خلال الفترات التي تسبق الدورات الأولمبية القارية والعالمية وصولاً الى تحقيق أعلى عائد رياضي مشترك بين البلدين الصديقين"./انتهى8

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