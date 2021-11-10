ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل يسجل تراجعا ملحوظا

2021/11/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، الاربعاء، ليسجل اكثر من 84 دولاراً، مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً.وارتفع خام البصرة المورد لآسيا 1.10 دولار، بنسبة 1.32%، ليصل الى 84.40 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 40 سنتا ، ما يعادل 0.51% ليصل الى 78.70 دولاراً.وبالنسبة لخامات منظمة اوبك فقد سجل خام العربي السعودي 82.99 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 83.95 دولاراً للبرميل، وبلغ مزيج سهران الجزائري 85.01 دولاراً، وجيراسول الانغولي 84.45 دولاراً، وبوني النيجيري الخفيف 83.74 دولارا./انتهى8

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