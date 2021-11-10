ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات اليومية بكورونا

2021/11/10 | 13:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا عن ارتفاع قياسي بأعداد الإصابات اليومية بكورونا، وطالب أحد كبار علماء الفيروسات بالبلاد بفرض إغلاق آخر ما لم يتم تسريع عملية التطعيم.وسجل معهد “روبرت كوخ” رقما قياسيا بلغ 39676 اليوم الأربعاء، حالة مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الجمعة، والذي بلغ 37120 حالة جديدة.وقال المعهد إن معدل الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 232.1 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.وفي هذا السياق، قال رئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، كريستيان دروستن، بشأن الوضع في العديد من وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في […]

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