2021/11/10 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل مواجهة قواته مع القوات الأمريكية، لدى احتجازها ناقلة نفطية.وقال علي رضا تنكسيري: “الادعاءات الأمريكية بأن قواتهم كانت تراقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري يكشف عن تفاصيل مواجهته مع القوات الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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