ضبط 3 حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر الجنوبي

2021/11/10 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 3 حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الاستيراد، في جمرك أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مركز جمرك أم قصر الجنوبي ومن خلال المعلومة الدقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني ضبط 3 حاويات تحمل معدات كهربائيةو منظومة …

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