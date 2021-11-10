بغداد.. فض مشاجرة عشائرية واعتقال 11 مطلوباً بينهم متهمين بالقتل والسرقة (صور)

2021/11/10 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، فض مشاجرة عشائرية واعتقال 11مطلوباً للقضاء بينهم متهمين بالقتل والسرقة.

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